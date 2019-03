Josep Pedrerol, rey de la medianoche... y de la sobremesa

Pero al éxito de la tertulia se le ha unido 'Jugones', que disfruta de una estupenda forma tras haberse convertido en el rey de la sobremesa deportiva con una acertada mezcla de información y opinión. La familia deportiva de Josep Pedrerol no deja de crecer y en los últimos semanas han llegado dos fichajes de altura para 'El Chiringuito': el exmadridista Álvaro Arbeloa y el exbético 'Capi'.

Seis años con Pedrerol

En abril Josep Pedrerol cumplirá seis años como una de las estrellas indiscutibles de la familia Atresmedia. El comunicador ha repetido en La Sexta y Mega los éxitos que obtuvo en Canal +, donde presentó el mítico 'El día después' y fue el reportero de las retransmisiones dominicales, y en la radio.

El comunicador admitía en Marca que "lo importante es pasarlo bien y levantarte por la mañana y decir qué ganas tengo de ir a trabajar. Yo estaba en C+, presentaba 'El Día Después y no me apetecía ir y lo dejé. Estoy en el mejor momento porque hago lo que quiero y me lo paso bien".

Se nota que sus referentes son locutores radiofónicos que vivían con pasión la información: "Escuchaba a Luis del Olmo, Álex Botines en la SER, Iñaki Gabilondo... Soy mucho de la radio y en la tele no he tenido referentes. Aquí caí de rebote, aparezco por Madrid, Relaño me lo plantea, entré en Canal +, empiezo una aventura que era la tele codificada".

El respeto por encima de todo

Pedrerol intenta que la necesaria pasión de sus tertulianos no derive en algunas escenas desagradables. El comunicador explica que en 'El Chiringuito' "ha habido situaciones que no me han gustado nada. El respeto está por encima de todo. Pasión sí pero con respeto. Cuando viene un tertuliano le digo que la madre o el padre de un futbolista no se pueden ir a la cama llorando por nuestra culpa".

La línea roja del programa está clara: "No hablamos de si sale por las noche, de discotecas, nos llega todo tipo de vídeos pero no hablamos de eso. Pasa en una tertulia en un bar, tú con los amigos y la familia, hay broncas hablando de fútbol, aquí somos de verdad, aquí no hay nadie que haga un papel, la gente no puede mentir durante 10 años porque le pillan enseguida y le quitan la careta".

En una entrevista concedida a la SER recordó que la receta de su éxito es "no dejar indiferente a nadie, pero no es mi objetivo ser polémico ni que mi nombre genere polémica. Intento moverme con honestidad, ir de cara y, a veces, ir de cara te crea problemas".

Sea como fuere, Pedrerol triunfa en las medianoches y sobremesas con una audaz apuesta por el deporte vivido desde la pasión. Las citas están claras: 'Jugones' tras la primera edición de 'La Sexta Noticias' de lunes a viernes y 'El Chiringuito' sobre las doce de la noche de domingo a jueves.

Seguro que te interesa:

La desagradable técnica de relajación de Kaley Cuoco en la recta final de 'The Big Bang Theory'