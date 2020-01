En realidad es cuestión de educación, cosa que sabe Javier Fesser. El director de cine puso en pie con mucho trabajo la premiada 'Campeones', para la que se inspiró "muchísimo en la realidad. El proceso de casting y de documentación en torno al fascinante mundo de las personas con discapacidad intelectual marcaron definitivamente el guion, la personalidad de los protagonistas y el tono con el que está contada".

Fesser y su gran lucha para que nos desprendamos de las etiquetas

Fesser lo tiene claro: "Avanzaremos cuando nos desprendamos de etiquetas y comprendamos que todos, absolutamente todos, estamos discapacitados para algunas cosas y supercapacitados para otras. Daremos un paso de gigante cuando entendamos de verdad que nada hay más atractivo y enriquecedor que lo que es diferente y que lo normal, precisamente, es ser distinto".

Allende López, coach del film y miembro del brillante grupo AMÀS, se detenía en la paradoja que supuso la nominación de la película para los premios cinematográficos más importantes del mundo: "Las personas con discapacidad han sido normalmente invisibles para la sociedad y ahora, de pronto, Campeones representa a España en los Oscar".

Bertín Osborne y la visibilidad con su hijo Kike, que nació con una parálisis cerebral

Bertín Osborne también sabe de la importancia que supone dar visibilidad a las personas con discapacidad y el pasado mes de octubre celebró el Día Mundial de la Parálisis Cerebral con un evento en el que la estrella absoluta fue su hijo Kike, que nació con una lesión cerebral y, tal y como reconoce el presentador, llegó "sin instrucciones".

El cantante lo tiene claro: "Casi preferimos concienciar a las familias que no tienen niños con problemas, para que cuando sus niños vayan al colegio y vean a los nuestros no les hagan burlas. Sigue habiendo discriminación. Es natural porque hay una falta de conocimiento".

Y es que, tal y como subraya, "a lo mejor no pueden jugar al fútbol con ellos, pero sí les pueden dar un beso y un abrazo. Kike es un fenómeno, como todos los niños que tienen una lesión cerebral. No conocen la maldad. Son angelitos. Lo que más le gusta es dar besos y que se los den. Son niños muy inteligentes pero viven dentro de un cuerpo que no les permite expresar esa inteligencia".

Sin prejuicios a partir de esta noche en La Sexta

Ahora le toca el turno a Alberto Chicote, que reconoce que "más que prejuicios, lo que hay es mucho desconocimiento sobre la discapacidad, y eso nos impide contemplar a estas personas en toda su dimensión".

El cocinero cambia de entorno, sigue su evolución televisiva y, tal y como asegura La Razón, pasa de "vivir pesadillas a cumplir sueños". Chicote nos contará a partir de esta noche cómo viven personas con Síndrome de Down, Asperger o Parálisis Cerebral. No se lo pierdan.