Gorka Aguinagalde, el doctor más disparatado de la televisión

El actor vitoriano conecta a las mil maravillas con el público de la sitcom. Pero Aguinagalde no funciona solo en televisión, ya que cuenta con una amplia trayectoria en el mundo del cine. En el séptimo arte se ha puesto a las órdenes de Juanma Bajo Ulloa (la taquillera 'Airbag' o 'El Rey Gitano').

También ha trabajado con Álex de la Iglesia ('Muertos de risa' o 'La comunidad'), y también ha participado en film como 'Año Mariano', 'El robo más grande jamás contado', 'La buena nueva' o 'Perdiendo el este', que sigue en cines.

'Allí Abajo' no es la única serie de Antena 3 en la que ha trabajado Gorka, que ya demostró su talento en 'Los hombres de Paco', 'Doctor Mateo' o 'Luna, el misterio de Calenda'. Y su amor por la música lo demuestra con el grupo de rock 'Losdelgas'.

¿Actor o surfero?

En una entrevista en Deia, Gorka Aguinagalde mostró su visión sobre el mundo de la actuación: "Nuestra profesión es como el surf, vienen olas grandes y olas pequeñas, pero antes o después tienes que ser consciente de que hay que meter la tabla a la orilla. Pecamos mucho los actores de trabajar y trabajar cuando podemos, pero nunca sabemos qué va a haber después".

Por eso es conveniente aceptar el mayor número de proyectos: "Hay que intentarlo. Cierto que saber decir que no es una ventaja, pero, y si después de ese no, no llega nada... Yo intento aprovechar lo que viene y si no hay olas grandes, coger olas medianas y pequeñas".

Aunque reconoce que surfea "bien en esta profesión. Estoy encantado, con el éxito que está teniendo la serie no puedo por menos que sentir que todo va muy bien". Un gran momento que acompaña también a 'Allí abajo'.

El sur

Gorka explica que "lo bueno del doctor Intxaustegi es que tiene a su cuadrilla, algo que no es ficción, es realidad en Euskadi. Yo soy cirujano, en la serie que nadie se confunda, Peio es cuidador de peces y Antxon es chef de cocina, pero cuando nos juntamos en cuadrilla somos como un mismo ente, un mismo ser, un mismo cerebro".

El actor reconoce que se ha acomodado muy bien al sur: "Tenemos muchas cosas en común, les gusta mucho el cachondeo. Aún así, Andalucía es muy grande, nosotros estamos en Sevilla, es una ciudad superbonita, es una maravilla, es muy cómoda".

Los monólogos de Aguinagalde

Patxi Arrigagorritxerriberrigoitiabeitia es el personaje que mejor interpreta Gorka Aguinagalde en sus monólogos de 'El txou de Patxi'. El actor se pone en piel de un vasco fanfarrón y terco al que le gusta la gastronomía e irse de ronda con sus amigos. Patxi es un personaje con un fuerte temperamento, pero Gorka lo hace entrañable, tal y como sucede con el doctor Intxaustegui.