Frank Blanco nunca duerme: Entre la sobremesa televisiva y la noche radiofónica

Cinco nuevos colaboradores se han incorporado a 'Zapeando': Angy Fernández, que rebusca en las páginas más llamativas de internet: Marc Giró, que comenta los realities de Atresmedia; Fortfast, youtuber con curiosidad por los móviles ajenos; Carolina Iglesias, que repasa los inventos del futuro; y Marian García, que ofrece consejos nutricionales.

Al frente de este espacio Frank Blanco, que dice que 'Zapeando' es "una montaña rusa de emociones. Profesionalmente, los mejores de mi vida. Lo están siendo, vamos. 'Zapeando' me ha cambiado la vida; me la ha alegrado, tanto a nivel personal como profesional. No tengo un momento mejor que estos cinco años con el programa. La televisión tiene sus altibajos y sus cosas, pero el balance es inmejorable".

El presentador explicó en La Voz de Galicia que "antes del primer programa, en directo, estaba convencido de que iba a funcionar más o menos como ha funcionado. Era muy optimista. Pero, cuando acabamos, salí agotado mentalmente. Era como si me hubieran pegado una paliza de la tensión y los nervios de presentar. Y además, nos salió bastante mal, porque una cosa es lo que sale en la tele y otra, lo que estaba previsto que saliera. Me dije: 'Esto es terrible. No sé cuánto va a durar como no lo arreglemos'. Tuve sentimientos encontrados durante semanas, hasta que las cosas se colocaron y fuimos capaces de arreglar el programa".

Blanco no se atreve a abandonar a su otra amante: la radio. "Creo que es vicio. Me puse delante de un micrófono por primera vez con trece años. Llevo más tiempo de mi vida con el micro que sin él. La televisión es un medio que me encanta, me apasiona, me siento muy cómodo y me hace feliz, pero la radio también. Me complementa y es otra manera de comunicar. Es como mucho más personal. He pasado alguna época sin hacer radio y he tenido mucho 'mono'. Es una necesidad que tengo, y si encima encuentro gente inconsciente que me quiere contratar".

Recuerden que Frank Blanco conduce el programa más gamberro de la radio nocturna, 'Te la vas a ganar', que emite Europa FM entre las diez y las doce de la noche de domingo a jueves. En el programa radiofónico cuenta con un equipo de altura: Rubén Ruiz, Seila Cuartero, Gonzalo Sáez y Marta Montaner.

La magia de 'Zapeando'

'Zapeando' es el mejor remedio para aparcar la siesta. Este programa coral analiza con ironía la actualidad televisiva, recoge los vídeos virales, parodia a la clase política, nos trae las imágenes de las televisiones autonómicas y de la televisión estadounidense, pone a prueba al presentador y a sus colaboradores con retos imposibles y nos saca a diario una sonrisa en la sobremesa, que no es poco.

Seguro que te interesa:

La profecía de Catelyn Stark sobre Jon Snow que se ha cumplido palabra por palabra