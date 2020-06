El actor está mucho más feliz una década después. Y es que se ha conocido el regreso de una serie que en estos momentos se encuentra en fase de preproducción. Este proyecto de 'Los hombres de Paco' vuelve, según Nieto, "con el mismo espíritu, pero con un giro de tuerca. Que alegría poder contarlo".

Un marbellí ejemplar

Marbellí o marbellero. El debate está servido en la Costa del Sol porque en la ciudad andaluza conviven dos gentilicios. Lo que es unánime es el cariño que se le profesa a Pepón Nieto, nombrado este año 'hijo predilecto' de la localidad.

El actor, que ha trabajado en el cine a las órdenes de Fernando Colomo, Imanol Uribe, Eloy de la Iglesia, Dunia Ayuso, Álex de la Iglesia o Félix Sabroso, también saca tiempo para cocinar. Y es que su familia está muy relacionada con el mundo de la restauración. Pero a él lo que le pierde es la interpretación.

Pepón Nieto se reencuentra con Paco Tous

Nieto, que ha trabajado en la exitosa 'Veneno' de Atresplayer, estrenó hace dos años 'La comedia de las mentiras'. En esta obra teatral se reencontró con su viejo amigo y nuevo compañero Paco Tous, del que se deshacía en elogios.

"Nos queremos mucho, como casi hermanos que somos. Hemos trabajado juntos mucho tiempo y en muchas ocasiones. En televisión, en teatro… en cosas de cine y en más cosas de televisión. Paco y yo siempre coincidimos, afortunadamente, y cuando no coincidimos nos buscamos", señalaba en Teatro a teatro.

Y añadía: "Trabajamos muy a gusto juntos y nos entendemos muy bien. Surgió la posibilidad de hacer 'La comedia de las mentiras' y había un personaje que Paco podía hacer y no lo dudamos en ningún momento".

Tous en aquella obra, tal y como recordaba Nieto, "sacrificó algunas cosas que tenía para poder estar en esta función, cosa que yo le agradezco. Feliz de estar con él. Cada día en el escenario. Y luego, en las giras, tener a tu lado alguien que es como de tu familia, hace que sean más fáciles y más llevaderas".

Pepón Nieto, una vida subido sobre las tablas

Al actor de 'Los hombres de Paco' lo pudimos ver antes del confinamiento en la obra 'Naufragios de Álvar Núñez', que, con texto del prestigioso José Sanchís Siniesterra y bajo la dirección de Magüi Mira, nos hacía viajar atrás en el tiempo para recordar la fallida expedición de Pánfilo de Narvárez en La Florida.

Esta obra ensancha el sobresaliente currículum teatral de Nieto, que tal y como reconocía en El Mundo, se ha convertido en productor: "Hace años que llevo produciendo cosas en a que yo salgo. Pero sólo en las que yo salgo. Tengo una productora pero no una oficina que produce espectáculos. Sólo en los que yo estoy".

Y se mostraba feliz por ello: "Me gusta mucho hacerlo, estar en el germen de una obra desde el principio, tomar decisiones... tiene una parte de riesgo importante y es meterse en un negocio aparte de hacer tu actuación, pero me gusta generar trabajo para los demás y también para mí mismo. No sé quedarme quieto cuando el teléfono no suena. Yo tengo ya una edad en la que no puedo dedicarme a una cosa que no sea esto. Y muchas veces toca buscarse las habichuelas".