El exitoso viaje de Tamar Novas: de 'Mar adentro' a 'Fariña'

A los 16 se hacía con el Goya al actor revelación (galardón que también logró en los Premios de la Unión de Actores) por interpretar al sobrino de Ramón Sampedro en 'Mar adentro' bajo las órdenes de Alejandro Amenábar. Y con 23 se convertía en "chico Almodóvar" con 'Los abrazos rotos', película por la que estuvo nominado como mejor actor en Cannes tras haber optado al mismo premio en Venecia con 'Mar adentro'.

Entre medias este actor gallego no ha parado de hacer televisión ('A vida por diante' en la televisión gallega, 'Mesa para cinco' en laSexta, 'Bandolera' en Antena 3) y este año no lo dejaremos de ver en Atresmedia: es uno de los protagonistas de 'Fariña', tiene un papel en 'Apaches' y se va a incorporar a la comedia 'Allí abajo'. Pero también el cine tampoco le ha dado la espalda: 'Los fantasmas de Goya' de Miloš Forman y 'Una mujer invisible' y 'La playa de los ahogados' de Gerardo Herrero.

En 2014 también se atrevió con el teatro y los triunfos del actor compostelano sobre las tablas se han repetido: 'Comedia y sueño', 'El viaje a ninguna parte' (uno de sus libros favoritos), y 'Hambre, locura e ingenio'. Este es el viaje laboral de Tamar, que ahora arrasa con 'Fariña', de la que ya advertimos hace algunas semanas que decir que era una serie sobre narcotraficantes era simplificarla y desposeerla de lo que es: un crudo retrato con una factura brutal, un guión sin concesiones y una recreación seria que ha supuesto un nuevo éxito de crítica y público para el sello Series Atresmedia.

Una de las claves del éxito de 'Fariña' es que retrata situaciones, sin ejercer de juez de la ética. Tamar señalaba en TP que la serie "no es una historia de héroes, no hay buenos o malos, hay seres humanos. Nos podemos remontar a la película El padrino, que a todos nos fascina. Sito Miñanco es un visionario, muy largo, muy inteligente y Roque, su amigo más leal. En el mundo del narcotráfico hay muchas aristas. No se daría sin la connivencia de otros sectores de la sociedad; el que tiene el poder de verdad sigue estando en la sombra".

Tamar aporta dosis de verdad y cree en el trabajo combinado con algo a la que no se le da demasiada importancia: el azar. "Yo siento que mi progresión ha sido de lo más normal. Siempre he visto el componente del azar no solo en mí, sino en las personas que me han rodeado. Si cada papel era excepcional era porque no tenía por qué haber más después. Recuerdo 'Mar adentro' como una montaña rusa, pero me lo tomaba con naturalidad; básicamente, porque no tenía nada con lo que compararlo. Esta es una carrera de fondo y todo lo que resulta llamativo, como ganar un premio o trabajar con un director concreto, es una consecuencia más del trabajo".