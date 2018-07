El día que Chábeli Iglesias presentó un programa deportivo en Antena 3

Chábeli estaba pletórica, tal y como advirtieron los periodistas que se acercaron a San Sebastián de los Reyes para ver en directo la retransmisión vía satélite desde Cayo Vizcaíno (que sirvió como la rueda de prensa sin necesidad de cruzar el charco): "Mi aparición en el programa de Nieves Herrero ('De tú a tú') salió muy bien, pero más que nada me apetece divertirme haciendo televisión en vacaciones". Y seguía pizpireta: "Lo de las cámaras lo llevo desde pequeña, lo más importante es la naturalidad y conocer bien lo que haces". 'Al sol' pasó sin pena ni gloria con monográficos sobre el windsurf, la motonáutica o la escalada libre, emitiendo sus 13 entregas en esas tardes dominicales veraniegas que parecen propicias para echarse la siesta con el Tour de Francia o los "monográficos sobre el windsurf" como fondo de pantalla.

Tardaría algunos años Chábeli en volver a confiar en la televisión tras 'Al sol', espacio del que YouTube tiene un breve recuerdo en el que la hija de Isabel aparece diciendo surf o quizás "sorf", en plan That's English. Y no acertó en su regreso: apareció en el primer programa de 'Tómbola', en el que la llamaron "vaga" y "gorda" antes de su ya mítica espantada: "Me da vergüenza tu programa, ¡esta gente son gentuza!", le espetó compungida al pobre Ximo Rovira. Después de su experiencia como presentadora de Antena 3 repetiría labor al frente de 'El Show de Chábeli', espacio de testimonios que se emitió en Univisión.

Pero la televisión seguía sin parecer lo suyo y la primogénita del mítico Julio Iglesias parecía más propicia a las revistas más glamourosas. En el 93 protagonizó portadas varias con motivo de su boda con Ricardo Bofill, ahora alérgico a las cámaras tras años febriles saltando de plató en plató. Aquel enlace no duró demasiado, y más estable parece su relación con el empresario Christian Fernando Altaba, con el que ha tenido dos hijos. Chábeli afirma que se niega a pasar por el quirófano: "¿Operarme yo? ¡Yo voy a ser una vieja muy feliz! Aunque si en algún momento estoy fatal, pues a lo mejor... Pero no soy una persona a la que le importe el físico lo bastante como para meterme en el quirófano". Algunos malvados dicen que ya se operó, pero sea como fuere Chábeli no ha olvidado a la televisión y dice que volvería si pudiese hacer lo que le gusta. Crucen los dedos...