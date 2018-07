Cristina Pardo menguará las resacas dominicales con un cóctel refrescante

A esta navarrica de pro la hemos visto ejercer de reportera en 'Al rojo vivo', sustituir al jefe cuando no está, repartir zascas entre los políticos en la cena prenavideña de la Asociación de Periodistas Parlamentarios, dar las Campanadas junto a Iñaki López, retransmitir el WorldPride, colaborar en la radio, escribir en El Periódico, publicar el libro 'Los años que vivimos PPeligrosamente', perseguir a los corruptos de provincias en 'Malas compañías', y hacer cameos en las series 'La casa de papel' y 'Cuerpo de Élite'. Uf: todo esto se lo hemos visto hacer en poco más de diez años pero aun así a partir de este domingo la veremos en un "nuevo" registro.

Entrecomillamos nuevo porque no hay más que ver su cuenta de Twitter para comprobar que su trabajo y el hobbie son analizar la actualidad con un tono desenfadado. Y eso hará, tal y como le confesó hace unos días a Wyoming en 'El Intermedio': "Espero que sea más visto que el TFM de Cifuentes, a la que emplazo a dimitir el domingo de 18:00 a 20:00 horas". En esas dos horas disfrutaremos de esta nueva aventura en la que Cristina no estará sola. Porque los primeros colaboradores ya están confirmados: Jesús Cintora, que se estrena en laSexta con este proyecto; Roberto Brasero, el omnipresente hombre del tiempo de Antena 3; Mikel López Iturriaga, con el que ya disfrutamos en la cadena verde con 'El Comidista TV'; y Gonzalo Miró, que también se suma a esta aventura.

Actualidad divertida y desenfadada son las dos recetas que utilizará Cristina para aligerar las soporíferas tardes dominicales. Ante Juan Ramón Lucas en 'Más de uno' la periodista confesó que su único interés que tiene en 'Liarla Pardo' es pasar un buen rato, deseo que confirmó en 'Más vale tarde': "Intentaré hablar poco de Puigdemont y divertirme". Pero antes de divertirse tuvo que pasar un pequeño mal trago: distanciarse de Antonio García Ferreras, del que se despidió con una cariñosa foto que subió en sus redes sociales: "Gracias, Ferri. Gracias, equipo. Gracias a todos".

En El Periódico, periódico en el que escribe de forma regular, Cristina confesó que pasó 72 horas de tristeza: "La verdad es que me costó mucho dejar 'Al rojo vivo', porque me pasé tres días llorando. El día de mi despedida estaba en el Congreso esperando a Francisco Granados y se me saltaban las lágrimas. Llegó Granados y parecía que la imputada era yo. Tuve suerte, porque se cortó la señal de La Sexta: si no llega a cortarse, hubiese aparecido allí como una plañidera. Para mí es como si me hubieran amputado una pierna, porque Ferreras es mi padre profesional".

Pero tras las lágrimas llegará la alegría, tal y como se puede ver en algunas promociones de 'Liarla Pardo'. En una de ellos se ve a Roberto Brasero "intentado demostrar lo contaminante que es el papel de aluminio y la he liado", dice entre humo. Cristina le repica a su manera: "Has venido a combatir el cambio climático, no a provocarlo". Mikel López Iturriaga por su parte aparece en la promo acompañado por una sierra eléctrica ante el susto de la presentadora: "Cuando te llamé para que te metieras en la cocina me imaginaba otra cosa...". Y el autor de 'El Comidista TV' no se corta: "Esto es cocina deconstruida". Este domingo más y mejor.