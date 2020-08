Amparo Larrañaga, la actriz que se niega a vivir pegada a un teléfono

Cabe recordar que Larrañaga ya trabajó en otras series de la casa como 'Por fin solos' o 'Compuesta y sin novio'. Y triunfó en televisión a finales de los ochenta con 'Media naranja', comedia adelantada a su tiempo que escribió Rosa Montero y que coprotagonizó Iñaki Miramón. Pero la actriz donde más se ha bregado es en el mundo del teatro. Y es que durante más de cuatro décadas ha participado en obras como 'Bajarse al moro', 'Don Juan Tenorio', 'Lázaro en el laberinto' o 'Los bellos durmientes'.

Amparo Larrañaga y la dictadura del teléfono en el mundillo de la actuación

Larragaña reconocía al periódico 20 Minutos que no vive "pendiente de un teléfono. Lo vi en mi familia, en mi madre y en mi abuela, y dije: a partir de cierta edad céntrate en el teatro. Triunfar nunca ha sido tan misión imposible cómo mantenerte 40 años en esto. También es que yo soy muy pasota: hay que luchar, pero contra las paredes no me doy. Haz notar que pasan cosas, pero que vayas a cambiar algo eso ya es otra cosa".

Ella vive relajada al no aceptar ciertas 'leyes no escritas' que sufren los actores: "Si logras que esa presión de ser joven y delgada no te afecte, vives más tranquila (...) Yo digo: ¿por qué voy a pesar 10 kg menos? Más joven dices: tengo que triunfar, pero luego ya te lo permites. Yo veo a mi alrededor que los tíos están peor que yo y dices: ¿por qué me voy a operar yo?, que se operen ellos. El teatro para la mujer es más agradecido".

En otra entrevista concedida al periódico Gente Digital aseguró que en el teatro no se discrimina por la edad: "Ni por el físico. Eso te permite tener libertad. El teatro no te exige que te operes, ni que te pinches. Va más con mi forma de vivir y de pensar (...) No creo que las mujeres sientan tanta presión por ellas mismas, sino por saber, por ejemplo, que al hombre le gustan las mujeres jóvenes. Yo esa presión no la quiero y la resisto. Puedo permitírmelo porque tengo mi propia empresa. Vivo más relajada".

Modulando la sinceridad, ese arma de doble filo

El nuevo fichaje de 'Los hombres de Paco' asegura que habitualmente dice lo que piensa, "pero antes era más heavy y sociópata, y con el tiempo me dije: qué necesidad tengo. He intentado suavizar mi carácter. Una forma de ser que tiene que ver, creo yo, con el hecho de que vivía con tres hermanos. Y he tenido que dar mucha leña".

Ahora la leña quizás la tenga que repartir en 'Los hombres de Paco', que será una de las grandes novedades del curso audiovisual 2020-21. La serie, que volverá a mezclar comedia y acción, es una de las apuestas más firmes de Antena 3 para la próxima temporada que arranca en septiembre.