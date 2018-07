Aitor Luna: del sofá de su casa a 'La Catedral del Mar' en solo treinta días

Con 'La Catedral del Mar' veremos una nueva muestra del potencial de Series Atresmedia, con un reparto donde destaca Michelle Jenner, Silvia Abascal, Pablo Derqui, Ginés García Millán, José María Pou y Daniel Grao, por no hablar de su protagonista, Aitor Luna, que interpreta a Arnau Estanyol. El actor explica que el este proyecto "ha sido una trepidante aventura que ha afilado mis sentidos, multiplicado las ganas de seguir creciendo y me ha hecho mas fuerte". Mucho ha llovido desde que se diese a conocer para el gran público tras participar en más de un centenar de capítulos de 'Los hombres de Paco' (en la que trabajó junto a su hermano, Yon González, dando vida a Gonzalo Montoya).

Más adelante lo vimos en otras ficciones como 'Cuéntame un cuento' o 'Velvet', aunque Aitor tampoco abandonó sus otras dos pasiones profesionales, el cine y el teatro, ni su afición por la moto. No montará en ella en 'La Catedral del Mar', donde dará vida a Arnau, "un hombre honesto" según sus palabras. Dice que cuando le llamaron se dijo que estaba "de mierda hasta al cuello" porque tenía un mes para leerse el libro y comenzar a rodar.

En El Periódico explicó que le "dieron el personaje con un mes de margen más o menos. Estás en tu casa comiéndote los donuts tan a gusto y de repente te dicen que tienes que hacer de levantador de piedras… Pero, en realidad, no he hecho nada. Con tanto curro me quedo chupado y así estoy. No ha podido ser lo que tenía que ser, un pibe bien fuerte. Pero hago lo que puedo. Debía coger un poco de peso, pero es muy complicado a un mes del rodaje". Pero finalmente mereció la pena, porque "personajes como Arnau hacen mucha falta".

Proyectos y redes

En la rueda de prensa de la serie, Luna puso los pies en la tierra y demostró mucha sinceridad, no utilizando la palabrería habitual de las profesiones artísticas con la especulación del siguiente proyecto : "Mi siguiente proyecto es el paro". Tampoco se corta a la hora de no tragar con la dictadura de las redes sociales, tal y como afirmó en Fotogramas: "Encima ahora con Instagram... depende del numerito que tengas en muchas ocasiones, desgraciadamente. Instagram se ha convertido en una nueva dictadura, pero lo que me molesta es que hay gente que está dispuesta a trabajar con salarios indignos con tal de que les suba la cuenta de Instagram para poder cobrar por una foto en Instagram más que por su trabajo".

Y él prefiere trabajar de actor a la vieja usanza: "Eso es tirar por tierra todo por lo que han peleado nuestros mayores. Somos una profesión que vivimos así (...) Yo sé por amigos, incluso directores de casting, que eso es lo que piden. Para gente nueva, que mínimo tenga 20.000 seguidores. Si parpadean y respiran, mientras tengan seguidores... Me parece un retraso".