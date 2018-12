Adriana Ugarte batallará contra el tiempo 'Durante la tormenta'

En esta nueva aventura, 'Durante la tormenta', Oriol Paulo ha recabado a un reparto de altura: Adriana Ugarte, Chino Darín, Javier Gutiérrez, Álvaro Morte, Francesc Orella, Ana Wagner, Silvia Alonso y Belén Rueda. La película versa sobre una mujer felizmente casada y con una hija, salva la vida de un chico que vivió en su casa 25 años antes.

Las consecuencias de esta acto de buena fe protagonizado por Vera (Adriana Ugarte), provocarán una reacción en cadena negativo y ella despertará en una nueva realidad: su hija no ha nacido y no conoce a su marido, por lo cual batallará en una carrera a contrarreloj para encontrar la clave de lo que cambió cuando salvó la vida de su antiguo conocido. Este personaje comenzará a ver que su vida anterior tenía un punto de espejismo.

Volver a empezar

Adriana Ugarte visitó junto a Álvaro Morte el plató de 'El hormiguero' hace unos días y explicó que su espectacular vestido dorado pesaba seis kilos y que le gustaría "volver al primer día de colegio cuando tenía siete años".

La actriz cuenta con un gran bagaje previo tanto en cine ('Lo mejor de Eva', 'Julieta' o 'Palmeras en la nieve') como en televisión ('La señora' o 'El tiempo entre costuras', serie de Antena 3 gracias a la cual consiguió un Fotogramas de Plata, un Ondas, un premio Iris y un premio de la Unión de Actores).

Sin arrepentirse del pasado

La actriz explicó en declaraciones a El Periódico que no se arrepiente de ningún papel del pasado: "Tampoco creo que ningún papel haya sido más o menos. Todo es parte de un camino. Y el camino está lleno de piedrecitas y florecitas. No hay nada mejor ni peor. Todo te hace más fuerte. Te enseña de ti mismo. Al final, no hay buenos ni malos proyectos. La cosa es: ¿qué esperamos nosotros de las cosas? ¿Ganar más dinero? ¿Ser más famosos?".

Lo que no espera nadie es que le acosen, situación que han sufrido miles de actrices. Ugarte no ha tenido esa desgracia y siempre ha "sido afortunada, porque muchas mujeres han mantenido las distancias y sí han sufrido abusos. Siempre he estado muy arropada por la gente que tenía alrededor. Cuando he visto algo raro lo he dicho abiertamente. Nunca he pasado ni media. Ni media. Ni media insinuación verbal. Ni media mirada".

Nueva etapa

Ugarte explicó en Yo Dona que se alejó del centro de Madrid a la sierra y ahí se ha "encontrado con gente de la Universidad que me ha recordado que ya manifestaba ese deseo cuando tenía 18 años. Fue una necesidad de silencio interno y, también, porque tengo dos perras que viven ahora mucho mejor".

También ha tomado distancia mental con los actos públicos o alfombras rojas: "Es un terreno para disfrutarlo, no para sufrirlo. Cuando era más joven sentía cierta ansia por definirme, y no quería que eso dependiera solo de factores externos. Llámalo soberbia, pero había algo en mí que me decía que no tenía que vestirme o arreglarme de tal o cual manera para demostrar algo. Creo que hace tiempo que me reconcilié con mi parte presumida y ahora me encanta arreglarme".