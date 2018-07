'The Finder', el spin-off de 'Bones', se estrena esta noche en Fox

En los últimos episodios de la sexta temporada de 'Bones' conocimos a Walter Sherman, un antiguo soldado que vivía en Florida y que ayudó a Bones y Brennan en un caso. El creador de 'Bones', Hart Hanson, se inspiró en los libros 'The Locator' de Richard Greener para crear este personaje al que después convirtió en el protagonista de una nueva serie, 'The Finder', el spin-off de 'Bones', que esta noche la cadena Fox estrenará en primicia en España, en formato de doble episodio.

El reparto de la serie está encabezado por Geoff Stults, actor que se le ha podido ver recientemente en la película 'J.Edgar' de Clint Eastwood y en series como 'Happy Town' o 'Siete en el paraíso'. Stults comparte protagonismo con el reciente fallecido Michael Clare Duncan, conocido sobre todo por su trabajo en 'La milla verde'. Completa el reparto la actriz Mercedes Masöhn, que ha participado en la serie 'Three Rivers' y en el piloto de la nueva ficción de la ABC '666 Park Avenue'.



Sinopsis

Walter Sherman es un personaje muy particular, un brillante soldado, veterano de la guerra de Irak, dotado de una habilidad especial para seguir el rastro de insurgentes y desertores, al que el estallido de una bomba ha provocado un trauma cerebral con un efecto irreversible, pero inesperado: Walter se ha trasformado en alguien capaz de recuperar objetos y personas que nadie más puede hallar, un paso más en su habilidad como rastreador, que le hace único.



Son muchos los que recurren a este 'buscador' humano para encontrar una cosa o a una persona que nadie más puede localizar, pero no es fácil trabajar con Walter. Tiene serios problemas de adaptación y brotes de paranoia que nadie controla como Leo Knox (Michael Clarke Duncan, 'La milla verde'), el único que puede trabajar con Walter y que le ayuda a seguir rastros aparentemente perdidos.



Uno de los primeros casos de Walter será el de un chico de unos 17 años, que recurre a él para pedirle que encuentre a su padre, un piloto militar retirado que desapareció tras estrellarse con un pequeño avión.