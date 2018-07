Antena 3 estrena esta noche el cuarto capítulo de la superproducción La Reina del Sur, una ambiciosa serie y adaptación del best seller homónimo de Arturo Pérez-Reverte, producida para la cadena por Telemundo. La exitosa ficción logró el pasado miércoles más de dos millones y medio de espectadores (2.591.000) y un 13,2% de cuota.



Teresa, dispuesta a conseguir que Santiago tenga su ansiado puesto como transportista de hachís, accede a acostarse con el coronel Chaib que es quien controla el trafico ilegal entre Marruecos y la península. Santiago se entera de lo que acaba de hacer Teresa, y la bronca entre ambos es monumental.



Superado este momento, Santiago, todavía dolido, comienza a trabajar introduciendo por lancha la droga en España. El dinero empieza a llegar, y con él la buena vida. Sin embargo, Teresa está temerosa de que la historia se repita: piensa que, como le sucedió a el Güero, su primer novio mexicano, Santiago pueda morir en cualquier entrega de droga.



No va desencaminada Teresa ya que Dris, celoso por su relación con el gallego, parece dispuesto a cualquier cosa por separarles. En esas, un nuevo cargamento aguarda a que Santiago lo transporte. Y las cosas no van a ir como él espera...