Sofía investiga el pasado de Olivia, en Gavilanes

Antena 3 estrena un nuevo capítulo (a partir de las 22:30 horas) un nuevo episodio de Gavilanes, la serie basada en la exitosa 'Pasión de Gavilanes' y producida por Gestmusic. Esta noche, la aparente frialdad con la que Olivia ha acogido las averiguaciones de Sofía sobre su pasado como prostituta, es en realidad una máscara que oculta una preocupación mayor; la de que investigue la época en la que conoció a Jaime.



Los peores temores de Olivia se confirman y Robles, por petición de Sofía, continúa investigando e interroga a Jaime. Olivia se siente acorralada y decide que lo mejor que puede hacer es desaparecer.



Entretanto, Juan y Norma afrontan con ilusión la llegada del primer aceite que producen en su finca. La cata de homologación a la que deben someterse para que el aceite sea considerado virgen extra ecológico es inminente, pero no es el único reto que deben afrontar en los próximos días, ya que el contrato con Olivia está a punto de vencer y aún no tienen ningún cliente.



Norma sigue sin encontrar la mezcla adecuada de aceite y decide acudir a la finca de los Elizondo para rescatar sus apuntes sobre un aceite que proyectaba hacer con su padre.



Por su parte, Oscar comete un grave error en una reunión con un cliente en la que Sofía y Fernando están presentes. Sofía es partidaria de echar a Oscar, pero Fernando le pide que recapacite, ya que puede serles útil. Oscar escucha la conversación y empieza a ser consciente de que para Sofía y Fernando no es más que un bufón.