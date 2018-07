Sigue en directo el GP de Japón de Formula 1

Atresmedia TV emite este domingo el Gran Premio de Japón, que se disputará, a partir de las 08:00 horas, en el circuito de Suzuka. Los dos canales televisivos de Atresmedia TV (Antena 3 y Nitro), antena3.com y la emisora de radio Onda Cero ofrecerán a los seguidores de la categoría reina del motor toda la información, material audiovisual y datos técnicos de esta carrera.



Llega la primera oportunidad para que Vettel se convierta en tetracampeón del mundo. En Suzuka, si Vettel gana la carrera y Alonso no queda entre los ocho primeros, volverá a ser campeón del mundo. Si Vettel no gana, habrá que esperar a India para saber si es de nuevo campeón.



El equipo de Fórmula 1 rendirá un homenaje muy especial a María de Villota durante el fin de semana. En los previos del sábado y domingo dedicará gran parte del espacio a recordar a una compañera tan especial como fue la ex piloto fallecida a través de imágenes, recuerdos, anécdotas y material inédito.