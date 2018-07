"EL HOMBRE HOJALATA"

Jimena no tiene dudas de quién es la persona que sabe dónde está Blanca: es Ana. Y está dispuesta a todo con tal de llegar a la verdad. El problema es que para conseguir más información, Mario y ella tendrán que ganarse su confianza. ¿Pero cómo te haces amigo de alguien que tiene que ver con la desaparición de tu hija?



Por si eso fuera poco, Sandra descubre una terrible noticia que tiene que ver con su familia... Y se da cuenta de que la única forma de poder acompañarles en ese momento tan difícil es ponerse en peligro.



Para ello contará con la ayuda de Culebra... pero no con la de Ángel, apartado de la chica, confuso ante los acontecimientos del capítulo anterior. Pero cuando llegue la hora de la verdad... ¿Será capaz de dar la espalda a la chica de la que está enamorado? ¿Y Lucas, será capaz de volver a usar sus poderes, teniendo en cuenta las consecuencias nefastas la última vez que los usó?



Los que no tienen dudas a la hora de usar sus habilidades son Carlitos y Lucia, que intentan ayudar a Borja Ruano cuando su madre se deshace de un objeto que su padre le regaló y significa mucho para él. Pero recuperarlo no va a ser tarea fácil...