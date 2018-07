'Me resbala', una cita con los mejores cómicos del país

¿Qué hacen Florentino Fernández y Miki Nadal subidos en una bicicleta cantando "La barbacoa"? ¿Por qué Edu Soto recita las instrucciones de un microondas con música de Raphael?



'Me resbala' llega esta noche a Antena 3 de la mano de Arturo Valls. En el programa ocho cómicos tendrán que demostrar sus habilidades para crear, sobre la marcha, situaciones verdaderamente divertidas y alocadas.



Miki Nadal, Anna Simon, Flo, Josema Yuste, Edu Soto, Lulú Palomares, Sergio El Monaguillo y David Fernández serán los cómicos que se enfrentarán a las pruebas que les vaya proponiendo Arturo Valls.



El programa ha sido un gran éxito internacional: lleva tres temporadas emitiéndose en Francia, es lo más visto de su franja en Australia con dos millones de seguidores y lidera las noches de los domingos en Portugal, donde también ha sido producido por Shine Iberia.