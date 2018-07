¿Regresará Martin con su familia a Puente Viejo?

Además, Emilia está decepcionada por haber visto a Alfonso con otra y él está preocupado por lo que está haciendo Juan. ¿Qué sucederá?



En el capítulo anterior, Pepa se despidió de los Ulloa y Águeda notó que ella no era todo lo feliz que debería.



Los Castañeda vieron horrorizados, como Juan apareció con Soledad secuestrada y dispuesto a quedarse.



Por su parte, la familia Montenegro recibió la noticia de que Juan había secuestrado y retenía en contra su voluntad a Soledad y decidierón ir a buscarla, pero la ley le ampara.



Emilia decide que no va a lamentarse de lo que pudo haber sido y no fue. Irá a esperar a Alfonso. Emilia espera la diligencia que le trae, pero su ilusión se estrella al verlo bajar con Laura, una joven que ha conocido en el robledal.