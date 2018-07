Pepa detenida por asesinato

Esta tarde, a partir de las 17:00 horas, Antena 3 emite un nuevo capítulo de la serie de sobremesa El Secreto de Puente Viejo. En el episodio de hoy, Mercedes, que ahora le debe fidelidad absoluta al Marqués, sonsaca a Soledad dónde se esconde Juan. El Marqués acepta romper su compromiso con una condición, antes se citará con Juan para cederle la mano de su prometida, pero Soledad no lo verá tan claro.



Los obreros de la conservera se quejan ante Raimundo de lo cruel que está siendo Sebastián... el padre enferma al oír esas acusaciones, se marea. Puede que la debilidad se deba sólo al disgusto, pero Alberto cree que Raimundo tiene problemas cerebrales.



El funerario quiere que los Mirañar lleven un paquetito a Madrid. Un paquete que puede comprometerles pero al mismo tiempo hacerles de oro. Hipólito no las tiene todas consigo, si Dolores se entera se va a armar la de San Quintín.



Angustias despierta de su letargo, fue sedada por el Doctor al pensar que no sería capaz de sobrellevar la muerte de su hijo, pero muy al contrario, despierta muy tranquila. Parece no recordar nada de lo sucedido.



Alberto quiere alertar a Pepa de los resultados de la autopsia, no dicen nada bueno y las evidencias pueden ser malinterpretadas... Pedro detiene a Pepa por el asesinato del bebé.