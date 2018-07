Un nuevo capítulo de La Reina del Sur

Tras el estreno del lunes, Antena 3 estrena esta noche el segundo capítulo de La Reina del Sur, también en prime time. En él, Santiago Fisterra, el mejor piloto de lanchas rápidas de la península, queda prendado de Teresa nada más verla y comienza a tratar de seducirla.



Teresa, que desconoce la profesión de contrabandista ilegal de Santiago, no quiere saber nada de volver a enamorarse. La reciente muerte de su marido está demasiado cercana en el tiempo. Él, no obstante y como buen gallego de ideas fijas, no piensa cejar fácilmente en el empeño...



Por otro lado, a Santiago no es al único al que la aparición de Teresa ha llamado la atención. Marcelo Cáceres, el poderoso y corrupto gobernador de Melilla parece haberse encaprichado con la recién llegada. Las proposiciones deshonestas no tardan en llegar. Teresa las rechaza contundentemente. Sin embargo, una trampa tendida por una compañera de trabajo envidiosa va a meter en un lío muy serio con las autoridades. Puede ser deportada. Cáceres, el gobernador, parece ser el único que la puede ayudar...