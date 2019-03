Nuevas aventuras de Carlitos en la 'mili'

Los Alcántara vuelven a la rutina tras las vacaciones esta noche (a partir de las 22:00 horas) en La 1. Antonio no para de tener problemas con la imprenta y Curro constantemente le está llamando para que los solucione. La avería de una de las máquinas hará que Antonio descubra que su encargado tiene planes con los que él no contaba.



Por su parte, Mercedes va a participar, convencida por Antonio, en las Primeras Jornadas de la Condición Femenina. Su excelente intervención en el coloquio hará que Ernesto Ochotorena, compañero de Antonio en la UCD, le proponga entrar a formar parte del partido. Pero a Antonio no le acaba de gustar demasiado la idea de que su mujer salte a la palestra.



Y si Toni no tenía suficiente con la separación de Juana y con el trabajo en el despacho laboralista, ahora ha de ocuparse también de Oriol, el hijo de Inés, porque su madre casi no para en casa. Toni intenta ocultar la situación a sus padres y utiliza a su abuela como cómplice para que le eche una mano. Inés, que vive ajena a la situación, acabará discutiendo con su hermano.



Mientras, la estancia de Carlos en la mili no está siendo como él esperaba, sobre todo porque no puede ver a Karina todo lo que le gustaría. Una llamada a su novia despertará las sospechas de que algo importante le pasa. Carlos hará todo lo posible para ir a verla cuanto antes, aunque eso suponga meterse en un lío del que él solo no podrá salir.



Miguel y Paquita siguen con sus problemas económicos y, para colmo, Miguel no para de fiar a los clientes del bar.