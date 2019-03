Noche de comedia con 'Qué esperar cuando estás esperando' en El Peliculón

SINOPSIS

Adaptación del best-seller más popular sobre el embarazo, con más de 20 millones de ejemplares vendidos. Cuatro parejas están a punto de conocer las emociones, los temores y los quebraderos de cabeza que supone el ser padres. Entusiasmados con la idea de formar una familia, la gurú de la buena forma física en televisión, Jules, y su compañero Evan, la estrella de un programa de baile, no tardan en descubrir que no pueden seguir con su explosiva vida de famosos ante las exigencias inesperadas de un recién nacido. Por su parte Wendy, una apasionada autora de libros sobre bebés, tendrá que tragarse sus consejos militantes cuando las hormonas del embarazo empiecen a jugarle malas pasadas. Mientras tanto Gary se esfuerza en estar a la altura de su competitivo padre "alfa", que espera gemelos con Skyler, su jovencísima esposa florero. La fotógrafa Holly está dispuesta a cruzar el mundo para adoptar a un niño, pero su marido Alex no está nada convencido e intenta tranquilizarse yendo a un grupo de apoyo para hombres donde los nuevos padres lo cuentan todo tal como es. Los dos cocineros móviles y rivales, Rosie y Marco, sucumben a la pasión y deberán enfrentarse a un dilema: ¿Qué se hace cuando hay un bebé en camino antes de la primera cita de verdad?