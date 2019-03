Un mundo lleno de fantasía llega a Antena 3 con 'Érase una vez'

Los cuentos de hadas vuelven por todo lo alto con la primera temporada de 'Érase una vez' ('Once Upon a Time') que se estrena esta noche en Antena 3 (a partir de las 22:30 horas).



¿Qué pasaría si la vida que estás viviendo realmente no fuese tu vida? Te encuentras atrapado en un mundo que no es el tuyo... pero lo peor es que tú no eres consciente. Una cosa es segura, parece que son los síntomas de una maldición. Y eso es precisamente lo que les sucede a todos los habitantes de Storybrooke en 'Érase una vez'.

La serie está protagonizada por la actriz Jennifer Morrison ('House') que interpreta el papel de Emma Swan. Hace 10 años Emma se vio forzada a dar a su hijo en adopción y una década después se vuelven a encontrar en Storybrooke, un pequeño pueblo del estado de Nueva Inglaterra.

Y allí es precisamente donde se crea un mundo paralelo en el que sus habitantes tienen dos vidas: la real y la del cuento de hadas. Dos mundos en el que todos tienen un papel que interpretar y en el que el bien y en mal están en lucha continua.

'Once Upon A Time' cuenta como creadores con Adam Horowitz y Edward Kitsis, guionistas de 'Perdidos', cuyo creador, Damon Lindelof también figura como productor. El reparto de la serie también lo forman Ginnifer Goodwin ('Big Love'), Robert Carlyle ('Full Monty'), Lana Parrilla ('Swingtown'), Jared Gilmore ('Mad Men') y Josh Dallas ('Thor'), entre otros.

La serie ha sido todo un éxito en EEUU ya que el día de su estreno arrasó con 13 millones de espectadores y su segundo episodio se quedó por encima de los 11 millones, siendo así el mejor estreno de la temporada.