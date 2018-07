'El Mentalista' regresa a laSexta con su última temporada

'El Mentalista' regresa esta noche a laSexta con Patrick Jane quien vuelve a poner sus impresionantes habilidades deductivas al servicio del FBI, pero su vida no volverá a ser la misma. Tras declarar su amor a Theresa Lisbon en el último episodio de la sexta temporada, Jane deberá encontrar el modo de compaginar su amor con el exigente trabajo que ambos desempeñan.



La serie, premiada al mejor drama en los People's Choice Award, está coprotagonizada por Robin Tunney (Prison Break), Tim Kang (The Forgotten), Rockmond Dunbar (Sons of Anarchy), Joe Adler (Shameless) y Josie Loren (Make It or Break It).