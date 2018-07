Matthew le pide matrimonio a Mary en Downton Abbey

Antena 3 emite esta noche en prime time el penúltimo capítulo de Downton Abbey, la serie de la ITV que triunfa en el mundo. Después de este capítulo, Antena 3 estrena el remake de la BBC de la serie de los 70 Arriba y Abajo (a partir de las 23:30 horas).



En el capítulo de esta noche, Gwen está triste porque ve que sus esfuerzos no tiene recompensa y está decidida a tirar la toalla. Sybill le pide que no abandone su sueño porque está convencida de que finalmente, lo logrará. Sybill, por su parte, se siente fatal cuando su padre le prohíbe acudir a la lectura de resultados de las últimas elecciones. No obstante, la chica urde un plan para poder ir en el que incluye a Branson.



Sir Anthony Strallan invita a Mary a dar un paseo en su nuevo coche pero ella le dice que está muy ocupada y le sugiere que invite a Edith. Al principio, él parece disgustado pero pronto cambia de opinión ya que tanto Edith como él pasan un rato muy agradable juntos. Tanto es así, que pronto le invitará a un concierto.



O'Brien y Thomas han vuelto a urdir a un plan para conseguir que despidan a Bates. Éste, por su parte, confiesa a Anne que aunque él no es culpable de lo que se le acusa sí que es cierto que en el pasado tuvo problemas con la bebida y estuvo en prisión.



Robert se da cuenta que la relación entre Mary y Mathew está cambiando. De hecho, Matthew le pide matrimonio a Mary. La chica, feliz, se lo cuenta a su madre y le dice que tiene la intención de contarle lo que ocurrió con el Sr. Pamuck porque cree que tiene derecho a saberlo si finalmente acepta su propuesta.