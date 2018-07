Norma está destrozada tras haber perdido a su hijo, y esto la distancia de Juan. En esta situación, él lucha por demostrar que la intoxicación de su aceite fue una conspiración ideada por Romero y Sofía y llevada a cabo en una de sus naves, pero todas las pruebas han desaparecido.Con la excusa de encontrar algo que pueda ayudar a sus hermanos, Lucía y Frank vuelven a acercarse.



Sus indagaciones les llevan hasta el transportista que se encargó de entregar las botellas de aceite.Álvaro trabaja contrarreloj en la defensa de Norma y Juan, pero nada parece evitar que vayan a ir a la cárcel. Mientras, Sara y Álvaro consolidan su relación. Por su parte, Óscar habla con el cuñado de Álvaro, que le confirma que éste tiene un lado oscuro. Pero Susana, que poco a poco se está convirtiendo en su mejor amiga -además de ser su compañera de piso-, le aconseja que no se lo cuente a Sara, porque no va a servir de nada.Romero, que intuye que Sofía sigue sintiendo algo por Fernando, le ordena a Víctor que acabe con él.



Por su parte, Fernando propone a Juan unirse contra Romero.Antes de que pueda irse, el hombre que perseguía a Ray se presenta en su casa, y amenaza con matar a Adrián y Susana si no le da el dinero que le debe.