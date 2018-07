Javier Cámara y Amparo Baró se reencuentran en Los Quién

Antena 3 emite en prime time un nuevo capítulo de Los Quién, la comedia protagonizada por Javier Cámara y María Pujalte. En el episodio de esta noche Amparo Baró se reencuentra con Cámara interpretando a la mentora de Gustavo. Es la primera vez que ambos actores vuelven a trabajar juntos tras formar parte de una de las parejas protagonistas más recordadas de la televisión.



Gustavo está emocionado porque va a recibir la visita de una antigua profesora de la universidad. Los problemas vendrán cuando a Gustavo empiecen a surgirle dudas sobre si no va a decepcionar a su mentora, por no haber conseguido todos los logros profesionales que se esperaban de él.



Por su parte, Susana recibe una oferta de trabajo de una importante publicación. Cuando parece que por fin ha encontrado su sitio en el mundo del periodismo, Susana sufrirá una gran decepción al descubrir que no la han llamado precisamente por sus dotes periodísticas.



Tino quiere seducir a una amiga de Candela. Pero el hecho de que sea muy religiosa y sobrina del obispo, no le va a poner las cosas nada fáciles...