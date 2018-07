Una inesperada noticia en el desenlace de Downton Abbey

Downton Abbey cierra esta noche (a partir de las 22:30 horas) las puertas de su primera temporada con acontecimientos inesperados... La serie de Antena 3 despide la primera temporada de la ficción revelación británica con una media de 3 millones de seguidores y el 15,2% de cuota.



EN EL ÚLTIMO EPISODIO...

En el desenlace de la primera temporada de Downton Abbey, Mary no sabe si aceptar o no la proposición de matrimonio que le hizo Matthew.



Inesperadamente, la situación de la herencia de Downton ha cambiado y tiene que pensárselo muy bien. Él, por su parte, se siente muy molesto ante la indecisión de la mayor de los Crawley.



Por otra parte, Mary se entera por Evely Napier de fue su hermana Edith quien comenzó a correr el rumor sobre ella y la muerte de Pamuk.



El señor Crawley le dice a la señora Patmore que le ha conseguido una visita con un oculista en Londres. Anna le acompañará durante los días que esté allí. La señora Patmore, aunque muy agradecida, tiene miedo de abandonar su puesto en manos de otra cocinera. Teme que cocine mejor que ella y que luego no pueda recuperar su trabajo. Para evitarlo, le pide a Daisy que se asegure de que esto no ocurra. Anna, por su parte, aprovechará su estancia en la capital para averiguar la verdad sobre el pasado de Bates.