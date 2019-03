En el episodio de este jueves, "El regreso", Antonio Alcántara (Imanol Arias) intentará solucionarlo cuanto antes, pero los trámites van lentos y la preocupación por su hija hacen que acabe perdiendo los nervios, algo que no le beneficia nada teniendo en cuenta el cargo que ocupa en el ministerio.



Aunque toda la familia está pendiente de la llegada de Inés, algunos como Toni (Pablo Rivero) no pueden evitar tener la mente en otro sitio. No sabe nada de Juana (Cristina Alcázar) desde que se fue de casa y decide ponerse en contacto con ella.



Por su parte, Carlos (Ricardo Gómez) está metido en un problema del que no sabe como librarse. Ha decidido hacer la mili de voluntario y encima de paracaidista, algo que Karina (Elena Rivera) no acaba de comprender. Al final tendrá que recurrir a Felipe (Nacho Aldeguer), su nuevo vecino, para que le ayude a librarse de ella.



Si Miguel (Juan Echanove) no tiene suficiente con el bistrot y con las niñas, encima no para de discutir con su hija mayor, Francoise (Aída Folch). Su hija está harta de sus normas y de que rebusque en sus cosas, así que decide hacer las maletas e irse a vivir por su cuenta.