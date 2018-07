Fox estrena la nueva temporada de 'The Listener'

Esta noche a las 21:30 horas, Fox España estrena un capítulo doble de la nueva temporada 'The Listener', la ficción que gira en torno a Toby, un joven dotado de poderes especiales para escuchar los pensamientos de las personas que le rodean.



Esta noche, los espectadores podrán dejarse atrapar por esta mezcla de suspense y fantasía que cosecha su cuarto año de éxito. Producida por la canadiense Shaftesbury, la serie narra la historia de Toby, un chico que lleva un año en el Integrated Investigation Bureau (IIB) bajo la dirección de Alvin Klein (Peter Stebbings) y está destinado a resolver los asuntos más difíciles del IIB.



Tanto Toby como su compañera Michelle tendrán además la oportunidad de profundizar en sus relaciones amorosas: Toby con Tia Tremblay (Melanie Scofrano), una reportera cuya mente Toby no puede leer y lo que la convierte en la única persona con la que puede tener una verdadera relación, y Michelle con su marido Adam (Kris Holden-Ried), un ex jugador con un oscuro pasado que no siempre se mantuvo dentro de la ley.