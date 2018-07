Una extraña niebla está intoxicando a la tripulación de El Barco

Antena 3 emite esta noche en prime time un nuevo episodio de El Barco. Titulado "Niebla", en esta nueva entrega de la serie de Globomedia para la cadena, Burbuja divisa en el horizonte una espesa niebla que le da mala espina. Son muchas las cosas que no cuadran: ha aparecido de repente, no trae consigo humedad y devuelve el eco, como si se tratara de una pared. Como marinero experimentado, Burbuja será el primero en darse cuenta.



El capitán terminará de convencerse de que algo raro sucede cuando su hija Ainhoa caiga inconsciente en sus brazos. Ainhoa le confiesa a su padre su mala situación con Gamboa. Valeria, que ha oído la conversación y ha sacado sus propias conclusiones, corre a contarle las buenas nuevas a Ulises: por fin podrá ser el novio de Ainhoa.



Gamboa, ante la nueva situación, decide abandonar el barco utilizando una de las balsas de salvamento. Ulises trata de detenerlo pero no cuenta con que el falso profesor tiene una pistola y no dudará en utilizarla.



Salomé ha encontrado un anillo dentro del pescado que estaba limpiando y De la Cuadra, animado por los chascarrillos de Ulises, ha acabado pidiéndole matrimonio. La cocinera, sin embargo, no reaccionará como él esperaba. No le va mucho mejor a la peculiar familia formada por Piti y Vilma. El joven ha recreado en el ordenador a la mujer perfecta haciendo un collage con fotos de todas las alumnas del barco. Todas, menos Vilma que se sentirá muy ofendida por el desplante.