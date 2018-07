Estreno de la segunda temporada de Los Protegidos

Antena 3 estrena la segunda temporada de Los Protegidos (esta noche, a partir de las 22:00 horas). La serie, producida por Ida y Vuelta, está protagonizada por Antonio garrido, Angie Cepeda, Ana Fernández y Luis Fernández. En esta temporada se incorpora al elenco protagonista Maxi Iglesias (Física o Química), que interpretará a Ángel, otro chico "especial".



EN EL PRIMER CAPÍTULO



Tras ser tocado por la niña que Andrés tenía encerrada en su casa, Mario no respira, no se mueve… Jimena, desesperada, no sabe qué hacer… hasta que los propios Andrés y Nuria aparecen, y los acontecimientos se precipitan. Por el camino, Jimena descubrirá la verdad de los profesores, y el motivo por el que están en Valleperdido.



Y contarán, como no, con el obstáculo de Rosa Ruano (Gracia Olayo), que viendo que algo “raro” ocurre en casa de los Castillo, husmeará más de lo normal, con efectos inesperados para todos.



Mientras, Sandra (Ana Fernández) llega a casa de sus padres, con la ayuda invisible de Culebra (Luis Fernández), que ha querido asegurarse de que arribaba sana y salva a su destino.



Pero el emotivo reencuentro de la chica con su familia se verá pronto interrumpido por un acontecimiento inesperado.



Lo que la propia Sandra no sabe, es que de ahora Leo (Raúl Mérida) conoce su secreto y, desorientado, no sabe qué hacer al respecto… hasta que decide enfrentarse a Lucas para averiguar la verdad.