El estreno de 'Behind the Candelabra'

Para muchos, Liberace fue el auténtico precursor de Elton Jonh, Madonna o Lady Gaga, por su combinación de talento y excentricidad. Un virtuoso pianista y una estrella dentro y fuera del escenario que logró hacerse querer por el público.



Dirigida por Steven Soderbergh 'Behind the Candelabra', está protagonizada por Michael Douglas y Matt Damon y cuenta en papeles secundarios con actores de la talla de Rob Lowe y Dan Aykroyd.



La película no encontró financiación para estrenarse en las salas de Estados Unidos y fue a partir de entonces cuando comenzó su verdadera carrera hacía el éxito de crítica y reconocimiento. La cadena HBO decidió producirla y estrenarla directamente en su antena consiguiendo un éxito inesperado que la ha convertido en la película de HBO más vista del canal de la última década con más de 3,5 millones de espectadores la noche de su estreno.



Presentada en el pasado Festival de Cannes donde fue todo un éxito, se convirtió en una seria aspirante a la Palma de Oro. Los críticos han destacado la magistral interpretación de Michael Douglas para el papel de Walter Liberace, un pianista y, sobre todo, 'showman' que fue tremendamente popular en Estados Unidos entre los años 50 y 70.