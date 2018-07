El Estrella Polar encuentra un pequeño barco a la deriva

Antena 3 emite el próximo lunes, en prime time, el noveno capítulo de EL BARCO, la serie que lideró la audiencia en su estreno con casi cinco millones de espectadores convirtiéndose en el mejor estreno de ficción nacional de los dos últimos años.



"UN PUNTO EN EL RADAR"

Tras una intensa búsqueda, De la Cuadra y el capitán han conseguido encontrar de nuevo el barco que detectó el radar horas atrás. Enseguida notarán que algo no va bien en el pequeño yate de recreo. La bandera está izada al revés (la señal náutica de petición de auxilio) y la música continúa encendida, pero nadie contesta a las llamadas de radio.



Ainhoa no puede seguir negando la evidencia: no está cómoda viviendo con Gamboa y cada vez está más convencida de que se precipitó yéndose a vivir a su camarote. Él, sin embargo, parece querer luchar por la relación o puede que, sencillamente, le convenga estar con la hija del capitán. Un embarazoso incidente entre Ainhoa y Ulises terminará de empeorar la situación, desatando una violenta reacción de Gamboa.



Burbuja se ha dado un fuerte golpe en la cabeza que ha traído consigo viejos recuerdos. Imágenes de una bonita chica, a la que le pedía en matrimonio. Aunque Salomé asegura que son imaginaciones suyas, él está convencido de que lo que ha visto es real. Está dispuesto a hacer lo que sea para recuperar la memoria que la burbuja en su cerebro le ha borrado.