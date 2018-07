Una epidemia puede terminar con los rebeldes

Esta noche, los rebeldes de Caura se van a enfrentar ante algo que no estaba en sus planes: una epidemia que pondrá en peligro la resistencia de los hispanos. Antena 3 emite un nuevo episodio de Hispania, en prime time.



"INFECTADOS"

Con Caura de nuevo en su poder, Galba se dispone a acabar con todo indicio de rebeldía. Exterminar a los simpatizantes rebeldes se convierte en su prioridad. Entre ellos, Bartar y Navia que se colocan en el punto de mira. Pero Helena no está dispuesta a que esto suceda…



Mientras, cientos de hispanos huyen con Viriato y se ocultan en la sierra. El ejercito hispano culpa a Darío de lo sucedido, pero Viriato no va a permitirlo. Ahora que tiene a los suyos con él, golpearán de nuevo a Galba recuperando a los detenidos por el pretor, pero un imprevisto golpea a los rebeldes. Una epidemia mortal que hace peligrar la vida de todos...



En el campamento, las cosas están al rojo vivo. Tras traer de vuelta a Sabina, Fabio está dispuesto a salvarla del castigo en la cruz por su fuga liberándola de la esclavitud. Para ello solicita los papeles de posesión de Sabina a Claudia amenazando con contar a Galba su pasada relación con Marco.



Sin embargo, el destino quiere que el pretor descubra lo que su hijo pretende hacer con Sabina y ante un nuevo acto de rebeldía de su hijo, decide llevar a cabo el revulsivo definitivo contra la esclava que está volviendo loco a su hijo. Lo que Galba no sabe es que las acciones que tome en contra de Sabina pueden llevarle a un último y definitivo enfrentamiento contra su hijo...