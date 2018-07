'Comando Actualidad' visita a personas que viven aisladas

'Comando Actualidad' muestra esta noche (a partir de las 22:15 horas en La 1) los casos de personas que por distintas circunstancias viven aisladas. Casi todos por trabajo. Algunos, además, por convicción. Son pastores, monjes, militares, vecinos de urbanizaciones sin apenas vecinos.



¿Viviría usted aislado, ya sea por obligación o por afición? ¿Quién vive al margen del mundo? Las islas desérticas existen pero no tienen por qué ser un paraíso. En la de Alborán sólo encontramos un cementerio con tres tumbas y un faro con el barracón donde convive una decena de militares a los que reemplazan cada tres semanas. ¿Cómo es su vida ahí, a ocho horas en barco de la península? ¿Se ha preguntado alguna vez cómo viven durante el invierno los 15 vecinos de la isla de Tabarca, cuando los miles de turistas diarios del verano no se dejan caer por allí?



Otra forma de aislamiento es la que traen los tiempos de crisis en la construcción. En La Muela, cerca de Zaragoza, veinte familias sobreviven en una urbanización diseñada para casi tres mil. Lo que iba a ser la tercera ciudad de Aragón es un desierto de calles sin edificios a los lados, con un bloque en mitad de la nada. Sus vecinos son una familia a la fuerza, ya que alrededor no tienen ningún tipo de servicio.