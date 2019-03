Las chicas de 'The Good Wife' estrenan cuarta temporada en Fox España

En esta cuarta temporada de 'The Good Wife' repiten papeles episódicos Kristin Chenoweth, Mathew Perry y Michel J. Fox y se incorporan rostros tan conocidos como Nathan Lane, Maura Tierney, Rita Wilson, Stockard Channing, Kyle MacLachlan o Amanda Peet.



Mucho más que una serie de abogados, 'The Good Wife' se ha consolidado como uno de los mejores dramas de la actualidad y una de las series que apuesta claramente por protagonistas femeninas por encima de los 40.



Y méritos no le faltan. A sus tres premios Emmy y un Globo de Oro, obtenidos tras más de una veintena de nominaciones varias, las razones de su éxito residen en sus guiones, muy bien construidos desde el punto de vista dramático, y en la maestría interpretativa de todo el conjunto actoral mencionado arriba.



Esta noche llegan los dos primeros episodios de la cuarta temporada de 'The Good Wife' a Fox España a partir de las 21:30 horas.