Burbuja descubre que el Estrella Polar tiene un camarote secreto

Antena 3 emite este lunes, en prime time, el decimosegundo capítulo de El Barco, la serie que lideró la audiencia en su estreno con casi cinco millones de espectadores convirtiéndose en el mejor estreno de ficción nacional de los dos últimos años.



"EL HOMBRE DE LIVERPOOL"

Mientras investigaba un extraño ruido procedente de la ventilación, Burbuja ha encontrado un viejo diario. Se trata del cuaderno de bitácora del primer capitán que tuvo el Estrella Polar, en el que narra la llegada de un extraño pasajero al barco: el hombre de Liverpool, que guardaba consigo un peligroso secreto. A raíz de este hallazgo, descubrirán que el barco no tiene 30 camarotes como viene en los mapas, sino 31.



Hay un camarote fantasma... y no pararán hasta encontrarlo. Ulises necesita saber qué siente Ainhoa por él y decide preguntárselo directamente. Sin embargo, la respuesta de la joven se hará esperar. Ella tiene claro lo que siente, pero no quiere interponerse en la relación que mantienen Ulises y Julia.



Por su parte, la doctora no ha querido visitar a Ulises en los tres días que lleva confinado. Se muere de ganas por verle pero está convencida de que va a dejarla en cuanto la vea.



De la Cuadra está preocupado por su hijo y para intentar hacerle más llevadero el encierro se le ha ocurrido una disparatada idea. Ha hecho una apuesta con Palomares y Ramiro: jugarán un partido de baloncesto y si él gana, los jóvenes tendrán que bajar cada tarde a hacer compañía a Ulises. Sin embargo, el esfuerzo del partido es excesivo para el primer oficial, que cae al suelo con un fuerte dolor en el costado y tiene que ser llevado de urgencia a la enfermería.