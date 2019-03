La serie que más expectación ha creado de la HBO, 'Boardwalk Empire', llega a Canal+. La ficción cuenta con dos productores ejecutivos de lujo: Martin Scorsese (que además dirige el piloto) y Terrence Winter ('Los Soprano'). Desde este lunes (a partir de las 22:15 horas).



PODER Y CORRUPCIÓN EN ATLANTIC CITY



La historia es una adaptación de un libro de Nelson Johnson ('Boardwalk Empire: The Birth, High Times, and Corruption of Atlantic City') y sitúa la acción en Atlantic City durante la época de la Ley Seca, en los años 20 del siglo XX.



En el sur de Nueva Jersey se encuentra Atlantic City, un espectacular centro turístico conocido como "The World's Playground", donde los grandes hoteles se levantan a lo largo de su famosa avenida, rodeados de discotecas, embarcaderos y atracciones que rivalizan con el mismísimo Broadway. Por unos pocos dólares, un trabajador puede vivir como un rey: legal o ilegalmente.



El reparto está encabezado por Steve Buscemi ('Reservoir Dogs') que interpreta a Nucky Thompson, un contrabandista sin escrúpulos mitad político mitad gangster. completan el reparto Michael Pitt, Michael Kenneth Williams ('The Wire') o Gretchen Mol ('Life on Mars').



Por la serie pasarán personajes de todo tipo, desde poderosos políticos hasta los más famosos gansters, como Al Capone.



Completa el equipo de productores ejecutivos un trío con una larga experiencia en televisión Tim Van Patten ('Sexo en Nueva York'), Stephen Levinson ('El séquito') y Mark Wahlberg ('Infiltrados'). El piloto de la serie ha costado 18 millones de dólares.



PRIMERA SERIE DE TELEVISIÓN DE SCORSESE



El nombre de Martin Scorsese siempre ha sido sinónimo de calidad en el cine, por lo que el hecho de que, tras 50 años de carrera, haya decidido hacer su primera incursión en la televisión, es un motivo más que suficiente para que las expectativas sean enormes.



Pero además, su vinculación con otras series estadounidenses de culto como 'Los Soprano' (Steve Buscemi tuvo un papel en la serie que no dejó a nadie indiferente) da más motivos a los amantes de la alta calidad para esperar grandes cosas de esta serie.