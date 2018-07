AXN estrena la segunda temporada de 'Hannibal'

Esta serie oscura y cautivadora regresa con una segunda temporada cargada de impactantes revelaciones y juegos psicológicos entre sus protagonistas.



Will Graham (Hugh Dancy) se encuentra encerrado en un manicomio, acusado de los crímenes de Hannibal Lecter (Mads Mikkelsen). Ahora que Will ha descubierto al verdadero Hannibal, se enfrenta a una lucha por probar su estabilidad mental y por convencer a los más cercanos a él de que es inocente.



Esta segunda temporada cuenta con la incorporación de la actriz Cynthia Nixon ('Sexo en Nueva York'). La actiz interpretará a Kade Prurnell, la agente federal encargada de investigar la conducta de Jack Crawford como consecuencia del informe elaborado por la doctora Alana Bloom en el que detalla su trato a Will Graham. Prurnell tiene como objetivo llegar a la mejor solución para el FBI, aún cuando tenga que sacrificar a uno de los suyos.