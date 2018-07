Antena 3 estrena el concurso Atrapa un millón, con Carlos Sobera

Antena 3 estrena esta noche Atrapa un millón, el concurso estrella del último MIPCOM, en la que dos parejas de concursantes por programa juegan para ganar un millón de euros, respondiendo a 8 preguntas sencillas de actualidad y conocimientos generales.

Gestmusic (Grupo Endemol) produce la versión española del concurso que, por primera vez en un plató de televisión pone a disposición de los concursantes un millón de euros en efectivo desde el comienzo de su participación en el programa. La estrategia, los conocimientos y la suerte serán las únicas claves para alcanzar la octava y última ronda en un emocionante 'todo o nada'.



En la actualidad, Atrapa un millón ('The Money Drop') es emitido con éxito en 13 países de todo el mundo: Gran Bretaña, Alemania, Grecia, Israel, Rusia, Turquía, Hungría, Estados Unidos, Albania, Ucrania, Australia, Italia y Francia. Además, el concurso está previsto en emitirse en Kazakstan y Polonia, y la televisión francesa, TF 1, italiana y australiana (Channel Nine) lo emitirán próximamente.



MÉCANICA SENCILLA

Con una sencilla mecánica, dos concursantes se enfrentan al reto de Atrapa un millón. Es un juego en el que sólo se necesita superar 8 preguntas (de conocimientos diversos) para conservar el millón de euros que el programa pone en las manos de los concursantes al inicio. Sólo se tienen que preocupar de preservar la mayor cantidad de dinero hasta el final, o todo si la suerte les acompaña.



El concurso gira alrededor de la "caída". Una mesa semicircular en la que hay cuatro trampillas, cada una corresponde a una posible respuesta a las preguntas de actualidad y conocimientos generales. Los concursantes deben colocar el dinero físicamente en la trampilla que crean que es la respuesta correcta. Las trampillas del dinero colocado en las opciones incorrectas se abrirán, y todo el dinero se pederá para siempre. En cambio, las trampillas del dinero colocado en las respuestas correctas, no se abrirán y se conservará para la siguiente pregunta.



Los participantes tendrán que elegir entre dos categorías por cada pregunta, y las categorías tratan de cualquier tema, desde música a deportes, geografía o actualidad. Una vez seleccionada la categoría, las opciones de respuestas son comunicadas a la pareja que concursa.