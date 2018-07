Ángel está interesado en descubrir el punto débil de Culebra

Antena 3 emite esta noche, en prime time, el quinto episodio de la segunda temporada de Los Protegidos, la serie que mezcla elementos fantásticos en el marco familiar y combina variados géneros y tonos: el thriller con ciertas dosis de comedia.



"LA LUZ AL FINAL DEL TUNEL"

Mario y Jimena buscan emocionados a la persona que puede ayudarles a llegar hasta Blanca. Y aunque no tienen manera de saber su identidad… Pueden localizar su casa. Pero cuando lo hacen, surgen las dudas. ¿Será esa la persona que estaban buscando? ¿Y si no quiere hablar con ellos? y ¿Hasta que punto deberán arriesgarse para descubrir la verdad?



Mientras, Culebra deberá afrontar un examen especial, en el que las consecuencias de fallar no son un simple suspenso… sino que se descubra su identidad falsa. Culebra tiene dos opciones. O reconocer sus limitaciones y pedir ayuda… o actuar a su manera y jugársela, aunque las consecuencias puedan ser terribles, para todos. Pero ese no es el único problema al que se enfrentará Culebra, pues Ángel está muy interesado en descubrir un punto débil por dónde poder atacar y... hacerle todo el daño del que sea capaz.



Por otro lado, Rosa intentará mentir para ocultar su situación personal... ¿Pero hasta dónde está dispuesta a llegar, y que pasará cuando la verdad sea descubierta?