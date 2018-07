Las amenazas de Miguel a Olmedo hacen que decida trasladarlo a León

Esta tarde, a aprtir de las 16:00 horas, Antena 3 emite un nuevo capítulo de su serie de sobremesa, Bandolera. Ambientada en la Andalucía del siglo XIX, la serie narra la historia de Sara Reeves (Marta Hazas), una señorita inglesa que llega a Arazana con la ilusión de conocer la realidad de los bandoleros españoles.



Sara acude por su cuenta a las cuevas. Insiste en ser readmitida. Expone su idea de que los bandoleros puedan ganarse el apoyo popular, si comienzan a luchar por acabar con la pobreza de los jornaleros, quitándoselo a los ricos para dárselo a los pobres.

Olmedo ha meditado sobre las amenazas de Miguel y quiere trasladar al teniente a León. Cuando Miguel comunica esta noticia a Sara, la inglesa no puede evitar sentirse culpable y triste.



Flor cuenta a la familia Pérez la gran oportunidad que tiene Juanito de asistir al Congreso de Inventores, la Universidad de Sevilla corre con los gastos, el único inconveniente es que faltará a su trabajo unos días. Pero Tomás y Carmen deniegan el permiso.

Juanito siente que su familia le ha fallado de nuevo y nunca podrá realizar sus sueños universitarios. Cosme le alienta para que siga luchando por lo que quiere... y Juanito desaparece del pueblo.



Rafalín comienza con su campaña para la alcaldía de Aranzana y por momentos parece que la gente del pueblo está dispuesta a que el chico llegue hasta la alcaldía. Pepe está que trina.



Sara encuentra la imprenta destrozada, alguien ha entrado y ha robado el diario de Peralta. Miguel acompaña a Sara a la posada donde acaban besándose pero, en un gesto de caballerosidad, prefiere no pasar de ahí. No puede ofrecerle un futuro junto a él, ya que pronto se irá de Arazana.