40.000 aves hambrientas se disponen a invadir el Estrella Polar

Antena 3 emite esta noche, en prime time, el quinto capítulo de El Barco. La emisión del cuarto capítulo volvió a colocar a la ficción de Globomedia como líder del prime time de los lunes con 4,1 millones de espectadores y un 20,2% de share.



EN EL CAPÍTULO DE HOY

Más de 40.000 aves agotadas y hambrientas se dirigen hacia el barco. Llevan volando desde que se produjo el cataclismo y buscan tierra en la que descansar y alimentarse. Suponen una gran amenaza, necesitan comer y la tripulación del Estrella Polar puede suponer un suculento almuerzo. Burbuja cree que todo es culpa suya. Encontró un pequeño gorrión que se había caído del nido y está claro que sus padres, furiosos, han acudido en su rescate.



De la Cuadra reprocha al capitán el comportamiento de Ainhoa, de escarceos amorosos por el barco sin que su padre le diga nada. El capitán no le da mayor importancia, considera que Ainhoa es aún una cría y que son juegos inocentes. Cambiará de opinión cuando descubra quién es el novio de su hija.



Palomares está convencido de que, dadas las circunstancias, es necesario crear una capilla en el barco pero el capitán le ha denegado el permiso. Dice que el Estrella Polar es un barco apolítico y aconfesional y que eso no variará por mucho que haya cambiado el mundo. Palomares, no se dará por vencido tan fácilmente.