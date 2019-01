Prepara pañuelos: Los momentos más lacrimógenos de las series de 2018

Anatomía de Grey - 'Flowers Grow Out of My Grave'

Si hay algo a lo que 'Anatomía de Grey' nos tenga acostumbrados es a llorar. Pero en el capítulo de esta temporada 15 dedicado a la festividad mexicana del Día de los Muertos, la serie arroja un golpe bajo haciendo volver como "fantasmas" a muchos de sus protagonistas muertos, incluyendo a personajes tan queridos como Derek Sheperd (Patrick Dempsey) o Mark Sloan (Eric Dane).

This Is Us - 'Katie Girls'

'This Is Us' llega a uno de sus picos máximos de penita con el encuentro del difunto Jack (Milo Ventimiglia) con su hija Kate, en su versión niña, adolescente y adulta camino de ser madre, para ayudarla con uno de sus momentos tranquilizadores.

Modern Family - 'Good Grief'

Probablemente el capítulo más triste de la serie, que al ser una comedia no ha tratado con mucho duelo en sus diez temporadas. La muerte de Dede, madre de Claire y Mitchell, golpea a todos los integrantes de la familia de una manera distinta, con un momento final de un mensaje suyo en el contestador que te encoge el corazón.

Por 13 Razones - 'Bye'

Terminado el juicio, la historia de Hannah se cierra para siempre y Clay se despide de la joven, sabiendo que no volverá a verla nunca más.

La Casa de Papel - 'A Contrarreloj'

Imposible no emocionarse con la despedida del sabio Moscú. Paco Tous interpretó al atracador y padre de Denver en la serie original de Antena 3, regalándonos el momento más emotivo de la serie con su despedida.

The Originals - 'When The Saints Go Marching In'

El spin-off de 'Crónicas Vampíricas' se ha despedido para siempre este año con un capítulo final lleno de momentos desoladores mientras éramos testigos de las despedidas de todos los personajes, pero el momento álgido viene con el momento final de los hermanos Klaus y Elijah, con los que todo empezó, cerrando la historia.

Hill House - 'Two Storms'

'La Maldición de Hill House', pese a su marco de terror, ha demostrado ser una serie sobre sus personajes y el duelo, y nada más triste que el momento en que se descubre que Nell es la 'señora del cuello torcido' y que lo único que quería era llamar la atención de su familia como fantasma, pero como ya le pasó de niña, nadie podía verla y se sume en una soledad inmensa.