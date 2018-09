La amenaza de Keri Russell a Matthew Rhys, pareja real y protagonistas de 'The Americans', antes de los Emmy

Matthew Rhys protagonizó uno de los momentos más emotivos de los Emmy 2018. El actor, que ha ganado su primera estatuilla gracias a 'The Americans', quiso agradecer el premio a su compañera y pareja en la vida real, Keri Russell, con un emotivo discurso: "Voy a ser muy breve. Quiero dar las gracias a todos los que han dado tanto en este increíble viaje. Hemos tenido un equipo técnico y artístico que solo podríamos desear en un cuento de hadas", dijo el actor refiriéndose a todo el equipo que forma parte de la serie.

Cuando llegó el momento de agradecerle a Russell todo su apoyo, Rhys reveló la fuerte amenaza que había recibido horas antes por parte de su novia si se le ocurría pedirle matrimonio en directo: "No encuentro las palabras para hacerte justicia, Keri, de verdad. Así que gracias. Eso sí, me ha dicho 'si me pides matrimonio en directo, te doy un puñetazo en toda la boca'", concluía Rhys.

Al parecer, el emotivo momento de Glenn Weiss estuvo a punto de no ser el único de la gala. Con o sin pedida de matrimonio, Rhys consiguió, después de tres nominaciones, el aclamado premio. Quizá lo celebre pidiéndole a Russell que pase junto a él el resto de su vida, pero eso sí, de hacerlo será en privado.