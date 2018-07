¿Repetirá 'Juego de Tronos' como mejor drama en los premios Emmy?

Los premios Emmy sorprendieron el año pasado al premiar como mejor drama la serie de HBO 'Juego de Tronos'. En esta edición parte como la gran favorita, con una de las temporadas más aplaudidas por la crítica y el público.

Aunque en los Emmy nada es seguro y 'Downton Abbey' puede dar la sorpresa el domingo con un premio para su temporada final. 'Mr. Robot', la favorita de la pasada edición, se posiciona fuerte con su segunda entrega.

Pero ninguna de estas series lo tendrán tan fácil, ya que las otras cuatro ficciones nominadas cuentan con grandes temporadas este año: 'The Americans', 'Better Call Saul', 'Homeland' y 'House of Cards' pueden dar la campanada.