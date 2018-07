Repasamos las actrices nominadas a los Emmy 2016

En un año en el que el feminismo está en boca de todos, en parte gracias a las reivindicaciones públicas de estrellas mundiales como Beyoncé, este año las actrices femeninas pisarán fuerte en la gran noche de la televisión.

Aquí tienes la lista completa de nominadas:

Mejor actriz de drama

Claire Danes - 'Homeland'

Viola Davis - 'Cómo defender a un asesino'

Taraji P. Henson - 'Empire'

Tatiana Maslany - 'Orphan Black'

Keri Rusel - 'The Americans'

Robin Wright - 'House of Cards'

Mejor actriz de comedia

Ellie Kemper - 'Unbreakable Kimmy Schmidt'

Julia Louis Dreyfus - 'Veep'

Laurie Metcalf - 'Getting On'

Traceye Ellis Ross - 'Black-ish'

Amy Schumer - 'Inside Amy Schumer'

Lily Tomlin - 'Grace & Frankie'

Mejor actriz secundaria de drama

Maggie Smith - 'Downton Abbey'

Maisie Williams - 'Juego de Tronos'

Lena Headey - 'Juego de Tronos'

Emilia Clarke - 'Juego de Tronos'

Maura Tierney - 'The Affair'

Constance Zimmer - 'UnReal'

Mejor actriz secundaria de comedia

Niecy Nash - 'Getting On'

Allison Janney 'Mom'

Kate McKinnon - 'Saturday Night Live'

Judith Light - 'Transparent'

Gaby Hoffman - 'Transparent'

Ana Chlumsky - 'Veep'

Mejor actriz de miniserie o TV Movie

Kirsten Dunst - 'Fargo'

Felicity Huffman - 'American Crime'

Audra McDonald - 'Lady Day at Emerson's Bar & Grill'

Sarah Paulson - 'The People v. O.J. Simpson: American Crime Story'

Lili Taylor - 'American Crime'

Kerry Washington - 'Confirmation'

Mejor actriz secundaria de miniserie o TV Movie

Melissa Leo - 'All The Way'

Regina King - 'American Crime'

Sarah Paulson - 'American Horror Story: Hotel'

Kathy Bates - 'American Horror Story: Hotel'

Jean Smart - 'Fargo'

Olivia Colman - 'The Night Manager'

Mejor actriz invitada en drama

Laurie Metcalf - 'Horace and Pete'

Ellen Burstyn - 'House of Cards'

Molly Parker - 'House of Cards'

Alison Janney - 'Masters of Sex'

Margot Mantindale - 'The Americans'

Carrie Preston - 'The Good Wife'

Mejor actriz invitada en comedia

Tina Fey y Amy Poehler - 'Saturday Night Live'

Melissa McCarthy - 'Saturday Night Live'

Amy Schumer - 'Saturday Night Live'

Christine Baranski - 'The Big Bang Theory'

Laurie Metcalf - 'The Big Bang Theory'

Melora Hardin - 'Transparent'

¡Mucha suerte a todas!