Sorpresa en la categoría de miniserie en los premios Emmy

'Sherlock' y 'Fargo' se repartieron el año pasado los premios a mejor mini serie (protagonistas y ficción). Este año será toda una sorpresa, ya que no hay una clara favorita.



'Olive Kitteridge', 'American Crime' y 'The Honourable Woman' han tenido grandes críticas, pero tampoco hay que descartar 'American Horror Story: Freak Show' y la británica 'Wolf Hall'.



'Olive Kitteridge' (HBO) está basada en la novela homónima de la ganadora del Premio Pulitzer Elizabeth Strout y protagonizada por la ganadora del Oscar Frances McDormand ('Fargo') y los nominados al Oscar Richard Jenkins ('The Visitor') y Bill Murray ('Lost in traslation'). La ficción fue una de las grandes producciones de HBO esta temporada.



La interpretación de Felicity Huffman en 'American Crime' (ABC) ha sido elogiada por público y crítica. 'The Honourable Woman' se convirtió en una de las series de la temporada; la interpretación de Maggie Gyllenhaal ha sido reconocida con un Globo de Oro y cuenta con una nominación en los Emmy, por lo que la serie de BBC cuenta con un total de 4 nominaciones.



'American Horror Story: Freak Show' podría repetir la gesta de la primera temporada de la serie creada por ryan Murphy y recoger el Emmy a la mejor mini serie. Sus actores ya han subido a recoger premios gracias a los papeles que han interpretado en la ficción de FX, como Jessica Lange (Globo de Oro y Emmy) o Kathy Bates y James Cromwell.



No hay que olvidar a la británica 'Wolf Hall' (BBC). La ficción es la adaptación de dos novelas históricas del mismo título con las que la escritora Hilary Mantel ha obtenido importantes premios en su país, además de un gran éxito de ventas. Con Damian Lewis como Enrique VIII, la serie narra el ascenso de Thomas Cromwell en la corte británica.