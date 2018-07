Las nominadas a mejor actriz de drama son...

Los preparativos de una de las fiestas de la televisión más importante, los Premios Emmy, ya han comenzado y las actrices nominadas a mejor drama se preparan para el próximo domingo 20, fecha en la que se celebra la gala en Los Ángeles. ¿Quién será la ganadora? De momento, te presentamos a las candidatas a llevarse el premio:



Robin Wright ('House of Cards'): la tres veces nominada a los premios Emmy por su personaje en 'House of Cards', una serie que narra la historia de un congresista y su mujer, que no se detienen ante nada para lograr todo lo que desean, quiere alzarse en esta ocasión como ganadora.

Viola Davis ('How to Get Away with Murder'): es la primera vez que la actriz está nominada a un premio Emmy en esta categoría. Su nominación se la debe a su personaje Annalise Keating en 'How to Get Away with Murder', una profesora de derecho penal de universidad que no solo enseña a sus alumnos, sino que trabaja con ellos cuando son seleccionados para ayudarla a resolver un asesinato.



Taraji P. Henson ('Empire'): Henson ya estuvo nominada a los premios Emmy en 2011 por su papel en la miniserie 'Taken from me: The Tiffany Rubin story'. La actriz busca en esta ocasión llevarse el trofeo por su papel en 'Empire', la serie que comienza ahora su segunda temporada y que relata las tramas de una familia, fundadora de un prestigioso sello discográfico.



Claire Danes ('Homeland'): la ganadora de cuatro Globos de Oro busca llevarse este año llevarse la tercera estatuilla de los Emmy. Después de llevarse en 2012 y 2013 el premio por su papel en 'Homeland', Danes quiere repetir y ganar de nuevo el premio por su personaje Carrie Mathison, una agente de la CIA.



Elisabeth Moss ('Mad Men'): la actriz, nominada cinco veces a los premios Emmy, cuatro a mejor actriz de drama y otra por actriz principal en miniserie, quiere alzarse este año como ganadora del premio por dar vida a Peggy Olson en 'Mad Men', una serie ambientada en los años 60, en una agencia de publicidad.



Tatiana Maslany ('Orphan Black'): Maslany, que ya ha ganado un Globo de Oro, se enfrenta por primera vez a una nominación a los premios Emmy. La actriz está nominada por sus múltiples papeles, Sarah, Alison, Cosima, Helena, Rachel y Krystal en 'Orphan Black', una serie que plantea preguntas sobre la supuesta ética de clonar a las personas. Maslany por fin consigue la nominación en esta categoría, después de que el año pasado se quedara a las puertas.